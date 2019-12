Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 14-jährige Diebin mit zwei Messern in ihrer Handtasche

Halle (ots)

Am Dienstag, den 10. Dezember 2019 wurde die Bundespolizei in Halle gegen 18:45 Uhr über einen Diebstahl in einem Drogeriegeschäft am Hauptbahnhof informiert. Ein 14-jähriges Mädchen stahl mehrere Waren, indem sie diese in ihre Tasche packte und anschließend das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen wollte. Eine Verkäuferin hielt die 14-Jährige bis zum Eintreffen der alarmierten Bundespolizisten fest. Bei ihrer Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mädchen wahr. Die syrische Staatsangehörige wurde zur Dienststelle des Bundespolizeirevieres verbracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest brachte einen Wert von 0,16 Promille zum Vorschein. Bei der Durchsuchung ihrer Handtasche wurden zudem zwei Küchenmesser mit einer Klingenlänge von 14 sowie 19 Zentimeter fest- und anschließend sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte die Jugendliche die Wache, zusammen mit ihrem zuvor kontaktierten Betreuer, wieder verlassen. Sie erhält eine Strafanzeige wegen Diebstahls mit Waffen.

