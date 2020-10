Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Limburgerhof) Körperverletzung zum Nachteil eines 14-jährigen Mädchens - Polizei sucht Zeugen

Limburgerhof (ots)

Bereits am 09.10.2020 gegen 12:30 Uhr ist ein 14-jähriges Mädchen, das zusammen mit einem Mitschüler von der Rudolf-Wihr-Schule über die Brücke nach Neuhofen lief, von einem Radfahrer geschlagen und bespuckt wurde. Die genauen Hintergründe der Tat sind noch nicht geklärt und bedürfen weiterer Ermittlungen. Glücklicherweise ist das Mädchen nicht schwerer verletzt worden. Einige Zeugen konnten die Tat beobachten und den Tatverdächtigen wie folgt beschreiben:

- männlich - circa 30 bis 40 Jahre alt - circa 185 bis 190 cm groß, kräftige Statur - kurze, dunkelblonde Haare und Bart - Piercings an der Unterlippe und Nase, auffällig große Ohrringe, sogenannte "Tunnels" - Spinnennetz-Tätowierung am Hals - bekleidet mit neongelber Arbeitshose und neongelben Overall mit Kapuze - Rotes Mountainbike mit auffällig dicken Reifen

Der Mann fuhr in Richtung Neuhofen. Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de



