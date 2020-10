Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Heuchelheim bei Frankenthal - Verkehrsgefährdung durch Motorradfahrer, Zeugen gesucht

Heuchelheim bei Frankenthal (ots)

Ein 54-Jähriger befuhr am 18.10.2020 gegen 12:20 Uhr die L453 zwischen Heuchelheim und Heßheim mit seinem Mercedes Sprinter. Dabei fiel ihm zunächst ein Motorrad hinter ihm auf, welches nur auf dem Hinterrad fuhr. Kurze Zeit später überholte das Motorrad den Sprinter riskant, trat mit dem Fuß gegen die Fahrertür und bremste den Sprinter aus. Im Kreisverkehr versuchte der Motorradfahrer dann die Tür des Sprinters zu öffnen. Als dies aufgrund der Türverriegelung misslang, zeigte er dem Fahrer den Mittelfinger und entfernte sich von der Örtlichkeit. Die Polizei sucht dringend Zeugen des Vorfalles. Ein 38-jähriger Tatverdächtiger konnte ermittelt werden. Die Ermittlungen dauern jedoch noch an. Zeugen können sich unter 06233-313 0 oder per Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de melden.

