Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Berauscht am Steuer

Speyer (ots)

Gleich drei Mal musste von gestern auf heute die Polizei in Speyer Fahrzeugführer aus dem Verkehr ziehen, die nicht mehr fahrtüchtig waren. Zunächst wurde um 15:30 Uhr ein 35-jähriger Schifferstädter in der Ludwigstraße kontrolliert, um das Tuning an seinem BMW zu überprüfen. Hierbei fielen nicht nur unzulässige Manipulationen am Fahrzeug auf, wodurch die Betriebserlaubnis erlosch, sondern auch der Fahrer zeigte drogentypische Auffälligkeiten. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht: Er zeigte positiv auf die Einnahme von Kokain an. In der Nacht zum Sonntag dann, gegen 00.30 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife einen 25-jährigen Mann aus Speyer der die Dudenhofer Straße befuhr. Beim Öffnen der Fahrertür vernahmen die Beamten bereits Alkoholgeruch, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser wies daraufhin einen Promillewert von 0,84 auf. Schließlich fiel einer Streife am frühen Sonntagmorgen gegen 03.00 Uhr ein unsicher fahrender PKW in der Industriestraße auf. Auch hier wurde der Grund für die unsichere Fahrweise schnell deutlich: Ein Atemalkoholtest zeigte 2,20 Promille bei dem 40-jährigen Mann aus Speyer an. Die drei Fahrzeugführer müssen sich nun darauf gefasst machen, eine gewisse Zeit ohne ihren Führerschein auszukommen. Entsprechende Ordnungswidrigkeiten- bzw. Strafanzeigen wurden zudem erstattet.

