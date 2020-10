Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: versuchter Betrug durch falsche Mitarbeiter Stadtwerke

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Der 90-jährige Geschädigte aus Frankenthal erscheint auf hiesiger Dienststelle und gibt an, dass er am Vortag, dem 15.10.20 zwischen 17:30 Uhr und 17:50 Uhr, zum Opfer eines versuchten Betruges durch falsche Mitarbeiter der Stadtwerke geworden sei. An seiner Haustür klingelten zwei ihm unbekannte Männer, welche dem Geschädigten gegenüber angaben, im Auftrag der Stadtwerke Frankenthal zu agieren. In der Wohnung des Mehrparteienhauses des 90-jährigen würde Wasser auslaufen, was überprüft werden müsse. Auf Nachfrage des skeptischen Geschädigten nach Ausweisen zur Legitimation durch die Stadtwerke hätten beide Männer das Wohnhaus fluchtartig verlassen. Eine Rückfrage bei den Stadtwerken Frankenthal ergab ebenfalls, dass niemand zu dem Geschädigten entsandt wurde. Der Geschädigte beschrieb die beiden unbekannten Männer wie folgt: 25-30Jahre alt, ca. 175 cm groß, eine von kräftiger, der andere von normaler Statur, beide vollständig schwarz gekleidet und trugen schwarze Baseballkappen mit dem weißen Aufdruck "NY". Die Gesichter seien größtenteils durch schwarze Mund-Nasen-Schutzmasken verdeckt gewesen. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Ältere Menschen werden immer wieder Opfer von Trickdiebstählen und Betrügereien, da sie von Tätern oftmals als leichte "Beute" angesehen werden. Tipps wie sie sich vor Trickdieben und Betrügern schützen können finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - ihre Polizei Frankenthal.

