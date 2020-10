Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am 17.10.2020 gegen 14:05 Uhr befährt ein 33-jähiger Mann aus Frankenthal mit seinem Pkw die Mörscher Straße in Frankenthal in Fahrtrichtung Mörsch. An der Einmündung Mörscher Straße/Pilgerstraße hält der Pkw-Fahrer aufgrund des dort aufgestellten Stopp-Schildes an. Währenddessen befährt ein 58-jähriger Mann aus Frankenthal mit seinem Fahrrad trotz vorhandenen Radweges die Fahrbahn der Mörscher Straße in die entgegengesetzte Richtung und beabsichtigt, der abknickenden Vorfahrtsstraße zu folgen und somit nach links in die Pilgerstraße abzubiegen. Als sich der Fahrradfahrer im Einmündungsbereich befindet, fährt der Pkw-Fahrer an und kollidiert mit dem Radfahrer. Der Fahrradfahrer stürzt infolgedessen und klagt über Schmerzen. Der Pkw-Fahrer gibt an, den Radfahrer schlichtweg übersehen zu haben. Sowohl das Fahrrad, als auch der beteiligte Pkw wurden leicht beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 500,-EUR geschätzt.

