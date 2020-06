Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Wohnhaus

Ludwigshafen (ots)

Am frühen Dienstagmorgen gegen 03:30 Uhr verschaffte sich ein 26-jähriger Mann aus Mannheim Zutritt zu einem Wohnhaus in der Lenbachstraße. Eine Bewohnerin wurde auf den Mann aufmerksam und verständigte die Polizei. Es stellte sich heraus, dass der Mann mit dem Schlüssel der Bewohnerin in das Haus gelangte. Wie der Mann an den Schlüssel gelangen konnte, ist bislang unklar. Der Mann hatte außerdem ein gestohlenes Fahrrad dabei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

