Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Auto gerät in Gegenverkehr - zwei Verletzte und hoher Schaden

Recklinghausen (ots)

Auf der Esseler Straße sind am Mittwochabend, gegen 20.50 Uhr, zwei Autos zusammengestoßen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam eine 21-jährige Frau aus Recklinghausen, die mit dem Auto in Richtung Oer unterwegs war, im Bereich Markenweg nach links vom Fahrstreifen ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sie dann mit dem Auto eines 53-jährigen Oer-Erkenschwickers. Der Fahrer wurde eingeklemmt und musste durch Kräfte der Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die 21-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, aber vorsichtshalber auch in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand hoher Sachschaden. Auch das Auto eines 24-jährigen Oer-Erkenschwickers, der hinter der 21-Jährigen unterwegs war, wurde durch umherfliegende Fahrzeugteile beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden wird insgesamt auf etwa 31.000 Euro geschätzt. Die Esseler Straße musste während der Unfallaufnahme für rund drei Stunden gesperrt werden.

