Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

Am Montag zur Tageszeit hebelten unbekannte Täter eine Wohnungseingangstür in einem freistehenden Mehrfamilienhaus an der Landstraße auf. Die Räume wurden nach Beute durchsucht. Die Täter flüchteten mit Bargeld und einer Spielekonsole in unbekannte Richtung.

Castrop-Rauxel

In der Nacht zu Montag schlugen Unbekannte ein Fenster einer Doppelhaushälfte an der Zeppelinstraße ein. Sie durchsuchten die Räume nach Beute. Ob etwas entwendet wurde konnte noch nicht gesagt werden. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Recklinghausen

An der Hochstraße nutzten unbekannte Täter ein auf Kipp stehendes Fenster um in die Wohnräume zu gelangen. Als Tatzeitraum wurde der vergangene Freitag bis Montag angegeben. Angaben zu einer möglichen Beute konnten noch nicht gemacht werden. Hinweise auf die Fluchtrichtung liegen nicht vor.

Dorsten

Zwischen Freitag und Montag verschafften sich Unbekannte über ein auf Kipp stehendes Fenster Zugang zu einer Wohnung an der Katharinenstraße. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Täter mindestens einen Fernseher mit. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

