Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: 17-Jähriger flüchtet vor Polizeikontrolle

Recklinghausen (ots)

Am Montagabend, gegen 22:30 Uhr, wollten Polizeibeamte in einem Streifenwagen, einen 17-jährigen Rollerfahrer im Bereich Försterbusch anhalten und kontrollieren. Der Jugendliche versuchte sich der Kontrolle zu entziehen, touchierte dabei den Streifenwagen auf der Sickingmühler Straße und flüchtete in Richtung einer Fußgängerbrücke am Ende der Straße. Als er hier nicht mehr weiter kam, drehte er um und fuhr auf die Polizeibeamten zu. Einer der Beamten wurde dabei leicht verletzt. Der 17-Jährige flüchtete weiter, konnte aber, nach einem Zusammenstoß mit einer Mauer an der Nelkenstraße, in der Veilchenstraße vorläufig festgenommen werden.

Der 17-Jährige besitzt keinen gültigen Führerschein, Kennzeichen und Roller gehören nicht zusammen und versichert ist das Fahrzeug auch nicht.

Entsprechende Strafanzeigen wurden geschrieben. Der entstandene Sachschaden liegt bei knapp 2.000 Euro. Der Roller wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell