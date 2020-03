Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zwei Brandorte in Wilhelmshaven - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven (ots)

Am Montagabend, 30.03.2020, gerieten gegen 20:15Uhr in der Schellingstraße diverse Gegenstände in Brand, wodurch eine Kellertür beschädigt wurde.

Außerdem kam es in der Nacht zum Dienstag, 31.03.2020, zu einem weiteren Brandeinsatz im Banter Weg.

Gegen 01:00 Uhr wurde die Polizei alarmiert, weil mehrere gegenüber einem Mehrfamilienhaus stehende Container brennen würden.

Beide aus bislang unklaren Gründen entstandenen Brände wurden durch die Berufsfeuerwehr gelöscht, es sind keine größeren Schäden entstanden.

Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

