Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 09.04.2020 für den Bereich Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Polizei ermittelt wegen eines unerlaubten Umganges mit Abfällen.

Salzgitter, Waldstück Calbecht Richtung Lobmachtersen, 02.04.2020, 18:10 Uhr (Feststellzeit). Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass in einem Waldstück ein blauer Plastiksack mit fünf gefüllten Ölkanistern abgelegt wurde. Die Kanister wurden von der Polizei geborgen und entsorgt. Die Polizei ist jedoch auf Zeugenhinweise angewiesen. Wenn Sie Angaben zum Verursacher machen können, werden Sie gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341/8250 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit

Matthias Pintak

Telefon: 05341/1897-104

E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell