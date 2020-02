Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.02.2020 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Boxberg: Metalldiebe am Werk

In Boxberg-Kupprichhausen wurde das Betriebsgebäude eines Staudamms von Unbekannten teilweise auseinandergenommen. Unbekannte hatten in der Zeit zwischen dem 22. Januar und dem 03. Februar mehrere Regenrinnen, Regenfallrohre und Elemente der Gebäudeverblendung abgeschraubt und entwendet. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Zeugen, die in der angegebenen Zeit verdächtige Beobachtungen an dem Gebäude am Hochwasserrückhaltebecken im Gewann Kirchwiesen machen konnten, werden gebeten, diese der Polizei zu melden. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 09343 62130 an den Polizeiposten Lauda-Königshofen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-1013

E-Mail: heilbronn.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

