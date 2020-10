POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für das Wochenende 16.-17.10.2020

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Löningen - Sachbeschädigung

Bereits von Donnerstag auf Freitag kam es zwischen 18:00 Uhr und 07:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Fenster an der Allensteiner Straße 8 in Löningen. Der Schaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter 05432/803840 entgegen.

Essen - Erlöschen Betriebserlaubnis

Am Freitag gegen 12:20 Uhr stellte eine Streife der Polizei einen Mercedes auf der Lüscher Straße in Essen fest. Bei dem PKW war die Betriebserlaubnis aufgrund diverser Mängel am PKW erloschen. So war der PKW unerlaubt tiefergelegt, es war eine nicht eingetragene Radreifenkombination montiert und der Fahrtrichtungsanzeiger war defekt. Dem 27-jährigen Fahrzeugführer aus Lindern wurde die Weiterfahrt untersagt.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag gegen 01:00 Uhr kam der bislang unbekannte Fahrer eines Audi auf der Löninger Straße in Löninger zwischen Essen und Bunnen von der Straße ab und überfuhr drei Leitpfosten. Der Fahrer setzte seine Fahrt unvermittelt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An den Leitpfosten entstand Sachschaden in Höhe von ca. 150 Euro. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Löningen unter 05432/803840 zu melden.

