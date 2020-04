Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unfall zwischen Zweiradfahrern

Karlsruhe (ots)

Leichte Verletzungen erlitten am Mittwochvormittag eine Pedelec-Fahrerin und ein Fahrradfahrer, als sie auf einem Radweg in Karlsruhe zusammenstießen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr der 28-jährige Fahrradfahrer gegen 10:45 Uhr den Radweg der Moltkestraße in östlicher Richtung. An der Einmündung der Felix-Mottl-Straße bog die 65-jährige Fahrerin eines Pedelecs von der Felix-Mottl-Straße kommend auf den Radweg der Moltekstraße entgegen der Fahrtrichtung ein. Trotz Bremsung beider Beteiligter kollidierten sie in der Folge miteinander, wobei sich Beide leichte Verletzungen zuzogen.

