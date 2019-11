Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Unkel (ots)

Am 11.11.2019 um 06:20 Uhr wurde der Polizeiinspektion Linz ein Verkehrsunfall mit einem Radfahrer an der Eimündung der Siebengebirgsstraße / Im Pösten in Unkel gemeldet.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Radfahrer zu Fall. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Linz unter der Rufnummer 02644 / 9430 oder pilinz@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz



Telefon: 02644-9430

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell