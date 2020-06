Polizei Eschwege

POL-ESW: Warnung vor Wanderarbeitern - erneuter Zeugenaufruf

Eschwege (ots)

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen wegen Betruges durch Wanderarbeiter (Pressemeldung vom 08.06.20) konnte zwischenzeitlich durch die Kriminalpolizei festgestellt werden, dass die Tatverdächtigen am 03.06. und 04.06.2020 weitere Dachreparaturarbeiten in einem Ortsteil von Hessisch-Lichtenau ausgeführt haben. Dabei gelang es ihnen am 05.06.2020 einen knapp fünfstelligen Betrag für diese minderwertigen Arbeiten betrügerisch zu erhalten. Das mit den Ermittlungen betraute zuständige Fachkommissariat erläutert dazu, dass die Tätergruppierung gezielt Wohnobjekte mit Asbestplatten oder Bitumendacheindeckungen ansteuert und entsprechende Sofortreparaturmaßnahmen anbietet. Das Material wird mitgeführt; zumeist Dachrinnen und Trapezbleche.

dunkler Pkw gesucht

Am Freitag, 05.06.2020, ca. 12:00 Uhr nutzten die Täter einen dunklen Pkw (dunkelblau oder schwarz, evtl. Typ Audi), um den Lohn in bar entgegenzunehmen. Daher fragt die Kriminalpolizei, ob jemand Beobachtungen zu einem solchen Fahrzeug (möglicherweise mit polnischem Kennzeichen und mit zwei männlichen Personen besetzt) im Bereich Hessisch Lichtenau, den Ortsteilen Hopfelde, Reichenbach oder der Umleitungsstrecke nach Wickersrode gemacht hat.

Tipp:

Die Polizei erläutert dazu ergänzend, dass es auf solche Arbeiten keine Gewährleistungsansprüche gibt und bei späteren Schäden auch zu Probleme mit den Versicherungen kommen kann. Dies sollte man bedenken, wenn man sich auf derartige Haustürgeschäfte einlässt.

Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

