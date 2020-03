Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mehrere Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag (26.03.2020) auf Freitag (27.03.2020) in der Hohe Straße mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt. Nach bisherigen Feststellungen wurde an mindestens 10 geparkten Pkw mit einem spitzen Gegenstand mehrere kleine Kratzer in den Lack geritzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Telefonnummer +4971189903100 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell