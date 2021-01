Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Fußgängerin läuft unvermittelt auf Straße

Gronau (ots)

Schwere Verletzungen hat sich am Montagmorgen eine 73-Jährige in Epe zugezogen. Die Fußgängerin aus Gronau beabsichtigte gegen 10.45 Uhr die Straßenseite der Landesstraße 574 (Gronauer Straße) zu überqueren, als sich eine 53-Jährige mit ihrem Auto näherte. Die ebenfalls aus Gronau kommende Autofahrerin war aus Richtung Epe kommend in Richtung Gronau unterwegs, als die Fußgängerin unvermittelt in Höhe der Einmündung Grooter Kamp auf die Straße lief. Es kam zur Kollision. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

