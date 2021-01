Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Erneut Vandalen unterwegs

Stadtlohn (ots)

Sachschaden vom mehreren Tausend Euro haben Unbekannte am Wochenende in Stadtlohn angerichtet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand stachen Vandalen an drei Fahrzeugen jeweils einen Reifen und beschädigten auf dem Parkplatz am Busbahnhof/Gartenstraße mehrere Fahrzeuge erheblich. Ob es Tatzusammenhänge gibt, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Mehrere Fahrzeuge eines Sozialverbandes und ein Firmenfahrzeug beschädigten Unbekannte auf der Gartenstraße. Verunreinigungen durch Eier, abgebrochene Scheibenwischer und Außenspiegel, Dellen im Blech sowie gebrochene Kunststoffteile haben die Vandalen an vier Fahrzeugen hinterlassen. Hier wird der Schaden auf rund 12.000 Euro geschätzt. Zu diesen Taten kam es zwischen Freitag, 21.00 Uhr, und Samstag, 08.00 Uhr. In unmittelbarer Nähe kam es an drei weiteren Fahrzeugen zu Sachbeschädigungen. Hier durchstachen Unbekannte jeweils einen Reifen mit einem Werkzeug. Die Taten im Einzelnen: An der Webereistraße kam es zu zwei Taten: An einem blauen VW Polo durchstachen Unbekannte den vorderen linken Reifen. Hier wird die mögliche Tatzeit auf Samstag, 15.00 Uhr, bis Sonntag, 09.00 Uhr, eingegrenzt. Den hinteren rechten Reifen eines schwarzen Opel Corsa durchstachen Täter zwischen Samstag, 18.15 Uhr, und Sonntag, 09.00 Uhr. Zwischen Samstag, 18.00 Uhr, und Sonntag, 09.00 Uhr, beschädigten Vandalen den hinteren linken Reifen eines an der Dufkampstraße abgestellten blauen Ford Tourneo. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

