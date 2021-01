Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zigarettenautomat hält stand

Gronau (ots)

Mutmaßlich mit einem gezündeten Böller haben Unbekannte in Gronau versucht, einen Zigarettenautomaten zu öffnen. Das an einem Lebensmittelmarkt an der Graf-Arnold-Straße aufgehängte Gerät wirkte aufgebläht. Zeugen meldeten den nun defekten Automaten am Sonntagabend. Ob die Täter Beute machten, ist derzeit unklar. Der entstandene Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Bereits Mitte Januar wurde ein Zigarettenautomat am Alten Postweg in ähnlicher Weise angegangen. Ob es einen Tatzusammenhang gibt, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

Link zur Meldung vom 13.01.2021: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4811042

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell