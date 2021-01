Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zigarettenautomaten deformiert

Tatzeit unklar

Gronau (ots)

Stand gehalten hat die äußere Hülle eines Zigarettenautomaten einem mutmaßlichen Sprengversuch. Das am Alten Postweg in Gronau stehende Gerät wirkt nun "aufgebläht". Aus dem Ausgabeschacht ragen Metallschienen heraus. Ob die Täter Beute machten, ist derzeit unklar, so auch die Tatzeit. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 3.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweis an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

