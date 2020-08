Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei nimmt Tatverdächtigen nach fremdenfeindlichen Äußerungen am Bahnhof fest

Kassel (ots)

Kassel:

Ein unter Alkoholeinfluss stehender 47-jähriger Mann, der fremdenfeindliche Äußerungen getätigt haben soll, sorgte am gestrigen Montag gleich mehrmals für größeres Aufsehen: Nachdem er zunächst gegen 15 Uhr im Bereich "Am Felsenkeller" im Stadtteil Fasanenhof lautstark "Sieg-Heil" gerufen haben soll, wurde er zwei Stunden später im Bereich des Kirchwegs in gleicher Art und Weise auffällig.

Nach einer weiteren Meldung, wonach er derartige Ausrufe am Bahnhof Wilhelmshöhe getätigt und Passanten angepöbelt habe, konnte er schließlich gegen 18:30 Uhr durch Beamte der Bundespolizei und des Polizeireviers Süd-West festgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille bei dem 47-Jährigen aus Kassel. Er wurde anschließend zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Ausnüchterung in das Gewahrsam im Polizeipräsidium gebracht. Die Polizisten leiteten drei Anzeigen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gegen ihn ein. Die Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen werden bei der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt.

