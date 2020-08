Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Verursacher meldet sich reumütig nach Unfallflucht: Polizei sucht beschädigten Pkw

Kassel (ots)

Söhrewald (Landkreis Kassel):

Zu einer ungewöhnlichen Unfallflucht kam es am Freitagmorgen in Söhrewald-Wellerode: Während der Verursacher zunächst geflüchtet war und den Unfall wenige Stunden später bei der Polizei meldete, ist das durch ihn angefahrene Fahrzeug bislang unbekannt. Die Ermittler der Verkehrsunfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nun den Fahrzeugeigentümer, der den Schaden möglicherweise noch nicht bemerkt hat.

Wie die aufnehmenden Polizisten des Reviers Ost berichten, meldete sich der Verursacher am Freitagmittag reumütig bei der Polizei. Seinen Angaben nach hatte sich der Unfall gegen 08:30 Uhr auf einem Parkplatz an der Fahrenbachstraße, nahe "An der Kirche" ereignet. Beim Rückwärtsausparken war er mit seinem Ford Fiesta gegen ein geparktes Auto gestoßen. Ohne sich das Kennzeichen zu merken, fuhr der Fordfahrer zunächst davon. Als er nur wenige Minuten später zur Unfallstelle zurückkehrte, war der geparkte Pkw bereits nicht mehr da. Um was es sich für ein Auto gehandelt hat und in welchem Bereich es beschädigt wurde, ist bislang nicht bekannt.

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten den Eigentümer des beschädigten Fahrzeugs, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Ulrike Schaake Pressesprecherin Tel. 0561 - 910 1021

