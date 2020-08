Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: An Ampel auf Motorrad aufgefahren: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Zeugen eines Unfalls, der sich am Samstagabend an der Kreuzung Kasseler Straße, Konrad-Adenauer-Platz in Baunatal ereignete, suchen die zuständigen Ermittler der Verkehrsunfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein weißer Pkw an der Ampel auf ein vor ihm anfahrendes Krad aufgefahren. Da der Motorradfahrer Probleme beim Einlegen des Ganges hatte, bemerkte er die Beschädigungen an seinem Zweirad erst später. Zu diesem Zeitpunkt fehlte von dem mutmaßlichen Unfallverursacher bereits jede Spur.

Wie der 57-Jährige aus Baunatal den aufnehmenden Polizisten des Reviers Süd-West berichtete, war er gegen 20:30 Uhr mit seinem Krad aus Richtung Edermünde-Besse kommend auf der Kasseler Straße unterwegs und wollte an der Kreuzung nach links in Richtung Großenritte abbiegen. Als die Ampel auf Grün umschaltete, machte sein Krad einen Satz nach vorne, was er zunächst auf die Probleme beim Einlegen des Ganges schob. Erst nachdem er abgebogen war und wenige Minuten später anhielt, bemerkte er den Schaden im Heckbereich des Krads. Dieser wird von dem Polizisten auf rund 1.500 Euro beziffert. Nach Angaben des Motorradfahrers hatte auf dem Linksabbiegerfahrstreifen ein weißer VW hinter ihm an der roten Ampel gestanden.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder auf den mutmaßlichen Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel. 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell