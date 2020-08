Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Raubopfer winkt Streife zur Hilfe: Kasseler Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden:

Ein 27-Jähriger aus Kassel wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag im Kasseler Stadtteil Wehlheiden Opfer eines Straßenraubes und erlitt hierbei leichte Verletzungen. Zwei bislang unbekannte Täter hatten unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Geld gefordert. Als der 27-Jährige der Forderung nicht nachkam, soll einer der Täter ihm einen Kopfstoß gegeben haben, bevor beide mit einem Pkw flüchteten. Die weiteren Ermittlungen führen die für Raubdelikte zuständigen Beamten des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo. Sie sind auf der Suche nach Zeugen, die den Überfall beobachtet haben oder Täterhinweise geben können.

Beamte des Polizeireviers Mitte befanden sich gegen 2 Uhr auf einer Streifenfahrt in der Ludwig-Mond-Straße, Ecke Zwehrener Weg, als der 27-Jährige winkend auf den Streifenwagen zulief. Er teilte den Polizisten mit, dass er dort soeben überfallen wurde. Wie er weiter berichtete, war er zu Fuß auf dem Bürgersteig unterwegs, als plötzlich ein Auto neben ihm anhielt. Die beiden unbekannten Männer hätten ihn zunächst in ein Gespräch verwickelt und im weiteren Verlauf mit dem Messer bedroht. Ohne Beute ergriffen die Täter anschließend mit dem Pkw, an dem polnische Kennzeichen angebracht waren, die Flucht in unbekannte Richtung. Durch den Kopfstoß hatte das Opfer blutende Gesichtsverletzungen erlitten. Das Messer, das die Räuber offenbar vor ihrer Flucht weggeworfen hatten, fanden die Polizisten am Tatort und stellten es sicher. Eine Beschreibung der Täter und ihres Fahrzeugs konnte das deutlich unter dem Eindruck der Geschehnisse stehende Opfer bislang nicht abgeben.

Zeugen, die der Kasseler Kripo Hinweise zu dem Raub geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel. 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell