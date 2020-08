Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schlägerei mit mehreren Personen und gefährlicher Körperverletzung im Kasseler Nordstadtpark: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Nord: Am vergangenen Samstagabend, gegen 18:45 Uhr sollen drei Männer, im Alter von 24 und 26 Jahren, im Kasseler Nordstadtpark durch eine Gruppe von ca. 10 jungen Männern mit einem Hammer, Baseballschläger und einer Eisenstange angegriffen worden sein. Die Geschädigten erlitten zum Teil Verletzungen, die von einer Rettungswagenbesatzung behandelt werden musste. Die weiteren Ermittlungen führen die hier zuständigen Ermittler der regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei. Sie suchen Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Schlägerei gemacht haben oder Hinweise auf die unbekannten Täter geben können.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Nord berichteten, sollen die drei Geschädigten, Freunde aus Kassel, in der Nähe der Fiedlerstraße im Kasseler Nordstadtpark auf einer Bank gesessen haben, als sie von einem der späteren Täter in einen Streit verwickelt wurden. Der unbekannte Täter verschwand zunächst und kehrte mit ca. acht weiteren jungen Männern zurück und fing sofort aggressiv Streit an. Sie sollen die drei Geschädigten um die Bank eingekreist und umgehend gewaltsam angegangen haben. Dabei hätte einer der Täter eine Flasche auf die Geschädigten geworfen, die den 24-Jährigen am Kopf traf. Die Kopfverletzungen, Schnittwunden an Kopf und Ohr, mussten anschließend im einem Kasseler Krankenhaus behandelt werden. Die unbekannten jungen Männer sollen bei dem Angriff einen handelsüblichen Hammer, graue Baseballschläger mit Aufschrift sowie eine Eisenstange eingesetzt haben. Die drei Geschädigten flüchteten vom Tatort, wobei ein Opfer zu Fall kam und sich beide Knie so verletzte, dass sie von der später hinzugerufenen Rettungswagenbesatzung behandelt werden musste. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sowie Tatbeteiligungen sind derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen.

Zeugen gesucht

Die zuständigen Ermittler der Regionalen Ermittlungsgruppe suchen zur Aufklärung des Falls Zeugen, die Beobachtungen am Tatort gemacht haben oder Hinweise auf die beiden Täter geben können.

Nach Zeugenangaben liegt von den Tätern folgende Beschreibung vor:

- Täter: männlich, südländisches Erscheinungsbild, ca. 18-19 Jahre alt, trug gelbes T-Shirt;

- Täter: männlich, südländisches Erscheinungsbild, vermutlich gleiches Alter, ca. 175 cm groß, trug schwarzes T-Shirt und einen schwarzen Schlauchschal sowie eine dunkelblaue Jacke mit Emblem von PSG (Paris St. Germain, Fußballclub);

- Täter: männlich, südländisches Erscheinungsbild, schwarze zurückgegelte Haare;

- Täter: männlich, südländisches Erscheinungsbild, ca. 180-185 cm groß, normale Statur, leicht glänzender schwarz-grüner Jogginganzug aus Kunststoff;

Die weiteren unbekannten Täter sollen sich im ähnlichen Alter befunden sowie ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben.

Zeugen, die die Geschehnisse beobachtet haben oder Hinweise auf die geflüchteten Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Frank Siebert

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Tel. 0561 - 910 1008



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell