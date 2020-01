Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Handy-Raub an der Odenkirchener Straße

Mönchengladbach (ots)

Am frühen Dienstagmorgen gegen 4.30 Uhr ist ein 24-Jähriger an der Odenkirchener Straße in Mülfort Opfer eines Raubes geworden.

Der junge Mann befand sich zu Fuß auf dem Weg zu einer Bushaltestelle, um zur Arbeit zu fahren. Als er den Fußgängerüberweg an der Kreuzung Schlachthofstraße / Odenkirchener Straße überquert hatte, sei er von zwei Männern angesprochen worden, ob er ein Feuerzeug habe. Dies habe der 24-Jährige bejaht, sein Feuerzeug aus der Hosentasche geholt und einem der beiden Männer gegeben. Dieser habe damit versucht, seine Zigarette anzuzünden. Dann hätten die Männer plötzlich auf ihn eingeschlagen, so dass der 24-Jährige hingefallen sei. Anschließend gab das Opfer an, hätten die Täter seine Taschen abgesucht und seien mit seinem Smartphone anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet. Der 24-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Er beschreibt die beiden Männer wie folgt: größer als 1,70 Meter, dunkel gekleidet, Schal vor dem Mund.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um sachdienliche Hinweise an 02161-290. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell