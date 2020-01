Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Ladendieb auf Pescher Straße gestellt

Mönchengladbach (ots)

Trotz Hausverbot wollte ein 60-Jähriger am vergangenen Montag in einem Supermarkt an der Reyerhütte drei Packungen Zigaretten stehlen. Dabei beobachtete ihn der Ladendetektiv und sprach den Dieb hinter der Kasse an. Daraufhin reagierte der 60-Jährige aggressiv, schlug um sich und flüchtete zu Fuß aus dem Supermarkt.

Der Ladendetektiv und ein weiterer Zeuge verfolgten den flüchtigen Ladendieb mit dem Auto bis zu Pescher Straße, wo sie ihn einholten und zu packen bekamen. Der 60-Jährige riss sich los und lief auf die Fahrbahn vor das Auto einer 61-Jährigen. Das Auto erfasste ihn vermutlich nicht, aber der Ladendieb fiel dennoch hin, so dass der Detektiv und der Zeuge den Ladendieb festhalten konnten bis die Polizei eintraf.

Der Tatverdächtige ist bereits mehrfach bei Ladendiebstählen erwischt worden. Es wurde Strafanzeige wegen räuberischen Diebstahls gestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen hat die Polizei den Ladendieb entlassen. (km)

