Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 20-Jähriger in Kasseler Innenstadt überfallen: zwei Täter festgenommen; drei Komplizen flüchtig: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Ein 20-Jähriger aus Kassel ist nach dessen Angaben am vergangenen frühen Samstagmorgen, gegen 02:00 Uhr in der Kasseler Innenstadt "Hinter der Kommödie" von fünf unbekannten Tätern angegriffen und um seine Geldbörse beraubt worden. Dabei sollen ihn die Täter mehrfach ins Gesicht geschlagen und ihn gewürgt haben. Der 20-Jährige konnte sich glücklicherweise befreien und vom Tatort flüchten. Zwei der unbekannten Täter konnten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen führen die für Raubdelikte zuständigen Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kriminalpolizei. Sie suchen Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Überfall gemacht haben oder Hinweise geben können.

Bei dem Tatort handelt es sich um den Bereich des dortigen Parkhauses unweit einer Apotheke in der Straße "Hinter der Kommödie". Nach Schilderung des Geschädigten sei er gegen 02:00 Uhr dort von den fünf jungen Männern angesprochen worden. Sie sollen ihn in ein kurzes Gespräch verwickelt haben, in dessen Verlauf plötzlich einer der Täter ihn angegriffen und in den "Schwitzkasten" genommen habe. Derselbe Täter habe ihn auch mehrfach mit der Hand gegen den Kopf geschlagen. Dabei sei ihm seine Geldbörse mit einem kleineren dreistelligen Betrag sowie Ausweis und Bankkarte entwendet worden. Die Tätergruppe habe sich anschließend in Richtung Innenstadt entfernt.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung konnte eine Funkstreife des Polizeireviers Mitte eine Gruppe junger Männer im Nahbereich feststellen. Die Personen flüchteten bei Eintreffen der Polizei. Einen der flüchtenden Personen konnte die Funkstreifenbesatzung festnehmen. Eine weitere an der Fahndung beteiligte Funkwagenbesatzung nahm einen zweiten mutmaßlichen Mittäter im Innenstadtbereich fest. Die flüchtigen unbekannten Täter im Alter von 18-25 Jahren, werden wie folgt beschrieben:

- Männlich, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, ca. 180 cm groß, blonde Haare, blaue Augen, sprach mit Akzent; - Männlich, südländisches Erscheinungsbild, bekleidet mit Jogginghose, trug Basecap und Umhängetasche der Fa. Eastpack; - Männlich, dunkle Hautfarbe, schmales Gesicht, Überbiss;

Wer den Kriminalbeamten des K 35 Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter 0561-9100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Frank Siebert

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Tel. 0561 - 910 1008



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell