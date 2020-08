Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte entsorgen Müll auf Autobahnparkplätzen: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Autobahn 49/ Gudensberg (Schwalm-Eder-Kreis):

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende auf zwei Autobahnparkplätzen an der Autobahn 49 bei Gudensberg illegal Müll entsorgt. Mitarbeiter der Autobahnmeisterei fanden die offenbar zu einem Hausstand gehörenden Möbel, Elektrogeräte und unzählige weitere Gegenstände auf den Parkplätzen "Scharfenstein" und "Am Sonnenborn". Die Beamten der Baunataler Polizeiautobahnstation ermitteln nun wegen eines Umweltdelikts und erhoffen sich mit der Veröffentlichung von Fotos, Hinweise zu erhalten, wann und durch wen der Müll auf den Parkplätzen entsorgt wurde.

Gefunden hatten die Mitarbeiter der Autobahnmeisterei den Müll am heutigen Montagmorgen, gegen 09:30 Uhr, woraufhin sie die Polizei alarmierten. Wie die ersten Ermittlungen der eingesetzten Polizeibeamten ergaben, gehen die Müllentsorgungen auf beiden Parkplätzen auf das Konto derselben Unbekannten. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie zum Abladen einen Kastenwagen, ein größeres Fahrzeug oder einen Anhänger genutzt haben. Nach Angaben eines Zeugen hatte der Müll am Freitagnachmittag noch nicht dort gelegen.

Die Ermittler der Polizeiautobahnstation Baunatal bitten Zeugen, die Hinweise auf die bislang unbekannten Müllentsorger oder ein genutztes Fahrzeug geben können, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Ulrike Schaake Pressesprecherin Tel. 0561 - 910 1021

