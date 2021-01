Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mit Hund kollidiert und gestürzt

Bocholt (ots)

Eine Fahrradfahrerin ist am Samstag in Bocholt mit einem Hund zusammengestoßen. Dazu kam es gegen 08.15 Uhr auf der Straße Degelingsesch. Die 56-Jährige war mit ihrem Hund dort unterwegs und wollte eine 43-jährige Fußgängerin überholen - diese hatte ebenfalls einen Hund dabei. Die Geschädigte gibt an, dass das freilaufende Tier der Fußgängerin in dieser Situation gegen ihr Rad gelaufen sei. Daraufhin sei sie gestürzt. Die beiden Bocholterinnen tauschten ihre Daten aus. Im Nachhinein bemerkte die Radfahrerin, dass sie leichte Verletzungen davon getragen hatte. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. (02871) 2990 beim Verkehrskommissariat in Bocholt zu melden.

