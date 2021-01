Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Unfallverursacher flüchtet

Reken (ots)

Einen Schaden von rund 1.500 Euro hat ein Unbekannter in Groß Reken am Freitag angerichtet. Der auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts an der Kardinal-von-Galen-Straße geparkte schwarze VW Multivan wurde zwischen 14.00 und 14.15 Uhr beschädigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann der Schaden mit einem Einkaufswagen aber auch mit einem Auto verursacht worden sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Borken unter Tel. (02861) 9000.

