Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Mülltonnenbrand endet glimpflich

FreiburgFreiburg (ots)

Am Montagabend, 28.12.2020, gegen 20.30 Uhr kam es in der Thüringer Straße in Denzlingen zum Brand eines großen Müllcontainers eines Mehrfamilienhauses.

Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei hatte ein Anwohner bereits begonnen die 660 Liter fassende Restmüllcontainers Wasser zu löschen.

Die Freiwilligen Feuerwehr Denzlingen konnte den Brand sehr schnell löschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache konnte bislang noch nicht festgestellt werden.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681-40740) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können.

