Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Fahrrad auf der Autobahn verloren - zwei Pkw beschädigt

FreiburgFreiburg (ots)

Am Montag, 28.12.2020, gegen 19.30 Uhr, verlor ein VW-Fahrer auf der A5 im Bereich des Anschlussdreiecks Weil am Rhein ein am Heck angebrachtes Mountainbike. Das Rad blieb auf der rechten Fahrspur liegen. Zwei nachfolgende Autofahrer konnten dem Hindernis nicht ausweichen und überfuhren das Fahrrad. Hierbei entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der VW-Fahrer wurde wegen mangelhafter Ladungssicherung angezeigt.

