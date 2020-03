Polizei Düren

POL-DN: Versuchte Einbrüche in Linnich und Düren

Kreis Düren (ots)

Ein freistehendes Einfamilienhaus in Linnich sowie ein Reihenhaus in Düren wurden zwischen Freitag und Sonntag Ziel für Einbrecher.

Am späten Freitagabend wurden Beamte der Polizei zu einem Einfamilienhaus in der Koffener Straße in Linnich Körrenzig gerufen. Zwischen 17:30 Uhr und 19:45 Uhr hatten dort unbekannte Täter das Grundstück des Hauses, vermutlich über eine rückwärtig angrenzende Wiese, betreten. Sie schoben die Rollläden am Küchenfenster nach oben und hebelten das dahinter liegende Fenster auf.

Auf die Alarmanlage, die sich in diesem Moment einschaltete, waren die Einbrecher wohl nicht vorbereitet, denn sie flüchteten und betraten das Haus nicht, nachdem sie den Alarm vernahmen.

Nachbarn gaben an, Ihnen sei ein weißer VW-Transporter aufgefallen, in dem zwei Männer zwischen 25-30 Jahren saßen. Das Auto habe ihren Angaben nach ein Kölner Kennzeichen gehabt.

Zu einem weiteren Einbruchsversuch kam es in der Nacht zu Sonntag im Dürener Graf-Schallart-Weg. Die Bewohner eines Reihenhauses wurden von einer aufmerksamen Nachbarin informiert, dass sich drei verdächtige Männer auf ihrem Grundstück aufhalten würden. Die Bewohner kehrten nach Hause zurück und bemerkten am nächsten Morgen im Tageslicht Beschädigungen an der Haustüre.

Gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten gab die Nachbarin an, sie habe gegen 00:30 Uhr drei Männer gesehen, die zunächst auf der Schillingstraße gestanden hätten und von da aus auf das benachbarte Grundstück gegangen wären. Sie haben dann vor dem Haus gestanden. Daraufhin habe sie die Männer angesprochen. Diese seien dann sofort zurück Richtung Schillingstraße geflüchtet.

Die Polizei sicherte an beiden Tatorten Spuren und bittet die Bevölkerung um Hinweise zu den beiden Taten. Sollten Sie Hinweise geben können, die zur Klärung der Sachverhalte beitragen können, melden Sie sich bitte unter der 110 bei der Polizei.

