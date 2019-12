Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Nach Brand in Papierfabrik zwei Personen verletzt

53909 Zülpich-Sinzenich (ots)

Donnerstagabend (22.16 Uhr) geriet Staub und Unrat hinter einer Papiermaschinenverkleidung an der Kommerner Straße in Brand. Durch das Einatmen der Rauchgase erlitten zwei Arbeiter im Alter von 34 und 36 Jahren eine Rauchgasintoxikation. Rettungswagen brachten die Verletzten in ein Krankenhaus. Die hinzugerufenen Feuerwehren konnten den Brandort schnell lokalisieren und löschen. Die Produktion konnte später wieder angefahren werden.

