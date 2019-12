Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Umsichtiger Autofahrer vermied Schlimmeres

53879 Euskirchen (ots)

Mittwochabend (18.02 Uhr) befuhr ein 51-Jähriger mit seinem Pkw die Münstereifeler Straße stadteinwärts. Vor ihm fuhr ein Kleinkraftrad. Der Autofahrer erkannte die unsichere Fahrweise (Schlangenlinien) des Zweiradfahrers und hielt deshalb einen größeren Sicherheitsabstand. In Höhe der Einmündung zur Roitzheimer Straße verlangsamte der Zweiradfahrer seine Geschwindigkeit und fiel, so der Zeuge, einfach mit seinem Fahrzeug um. Bei der sofortigen Hilfeleistung durch den Zeugen fiel auf, dass der Zweiradfahrer offensichtlich ohne Schutzhelm unterwegs war. Die hinzu gerufene Polizei erkannte zudem starken Alkoholgeruch beim 51-jährigen Euskirchener. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell