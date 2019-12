Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: In Schuppen eingebrochen

53902 Bad Münstereifel (ots)

Einen Schaden im mittleren vierstelligen Euro-Bereich verursachten Diebe bei einem Einbruch in einen Schuppen an der Müllendorffstraße. In der Nacht zu Dienstag brachen sie das Vorhängeschloss auf und entwendeten Arbeitsgeräte sowie zwei hochwertige Mountainbike-Räder.

