POL-FR: Weil am Rhein: Zeugensuche - Garagenaufbrüche

Freiburg (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden in der Traubenstraße zwei Garagen aufgebrochen. Aus den Garagen wurden ein Motorrad, Marke Suzuki, vier Sommerreifen sowie ein Rollstuhl entwendet. Der Diebstahlschaden wird auf ca. 10.000 EUR beziffert. Zudem wurden in unmittelbarer Nähe der Garagen an drei Fahrzeugen jeweils ein Reifen abgestochen. Ein Tatzusammenhang wird vermutet.

Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 97970, sucht Zeugen.

