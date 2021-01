Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Mit Handy aber ohne Führerschein

Isselburg (ots)

Eigentlich wollten die Polizeibeamten am Freitag in Heelden einen Handyverstoß ahnden. Bei der Kontrolle stellte sich aber auch heraus, dass der 42-Jährige Autofahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. So untersagten die Beamten die Fahrt gegen 10.40 Uhr auf der Bocholter Straße. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein. Auch die Halterin des Fahrzeugs muss sich wegen Missachtung der Halterpflichten strafrechtlich verantworten. Die Worte der Beamten verfehlten aber ihr Ziel. Wenige Minuten nach der ersten Kontrolle fiel der Isselburger erneut auf. Er wurde wieder fahrenderweise auf der Millinger Straße angetroffen. Nun gab er zudem an, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Es folgen weitere Strafverfahren. Die Halterin nahm den Fahrzeugschlüssel an sich.

