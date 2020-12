Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten-Büchig - Molotow-Cocktail gegen Fenster geworfen - Kripo sucht Zeugen

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum Sonntag in der Neibsheimer Straße in Bretten-Büchig einen Molotow-Cocktail gegen das Fenster eines Einfamilienhauses geworfen. Hierzu sucht das Kriminalkommissariat Bruchsal noch Zeugen.

Der 52 Jahre alte Bewohner hatte gegen 01.25 Uhr einen lauten Schlag vernommen und sah bei der Nachschau im Außenbereich eine Feuerfläche auf dem Boden. Wie sich nach Eintreffen der alarmierten Polizei herausstellte, wurde ein mutmaßlich mit Brandbeschleuniger gefüllter Glasbehälter gegen die doppelverglaste Fensterscheibe geschleudert, hat diese jedoch nicht durchschlagen. Der Flascheninhalt ist in der Folge - wohl ohne weiteren Schaden zu hinterlassen - in in der Hofeinfahrt vor dem Gebäude selbständig abgebrannt. So blieb es mit der beschädigten Glasscheibe bei einem Sachschaden von geschätzten 1.000 Euro.

Es gibt Indizien, wonach ein mögliches Motiv im privaten Umfeld des Hausbesitzers zu suchen sein könnte. Das Kriminalkommissariat Bruchsal führt hierzu mit Unterstützung der Kriminaltechnik die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, sich beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 zu melden.

Ralf Minet, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell