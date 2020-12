Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Dettenheim - Gullideckel aus Fahrbahn entfernt - Polizei sucht Zeugen

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag in der Ruchenstraße in Rußheim insgesamt drei eckige Gullideckel aus der Fahrbahn Regenablaufrinne aus dem Rahmen gehoben und auf dem Gehweg abgelegt.

Durch einen Verkehrsteilnehmer wurde das Fehlen der Deckel am Sonntagmorgen gemeldet. Eine Überprüfung im weiteren Umfeld durch den Bauhof ergab, dass insgesamt drei Kanaldeckel im Bereich der Ruchenstraße sowie Geißstraße durch die Unbekannten aus dem Rahmen gehoben wurden. Glücklicherweise wurde die Gefahrenstelle entdeckt, bevor jemand zu Schaden kam.

Wer hierzu Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich beim Polizeirevier Philippsburg unter der Telefonnummer 07256/93290 zu melden.

