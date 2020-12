Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei Gartenhütten aufgebrochen

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Ein bislang Unbekannter brach In der Kleingartenanlage in der Straße Am Sonnenbad zwei Gartenhütten auf. Zwischen Donnerstag und Sonntag wurden die Gartenhütten aufgebrochen. Aus einer Hütte wurde Werkzeug, aus der zweiten Hütte eine Kaffeemaschine gestohlen. Der Sachschaden wird auf jeweils 800 Euro geschätzt.

