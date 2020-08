Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad 29.08.2020 - 30.08.2020, 09.00 Uhr

Salzgitter (ots)

Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter

Am Samstagnachmittag verlor eine 45-jährige Fahrzeugführerin auf dem Rabenwinkel die Kontrolle über ihren E-Scooter und stürzte gegen einen Holzzaun. Hierbei wurde sie leicht verletzt und zur weiteren Behandlung mit dem Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde eine deutliche Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab 2,1 Promille. Eine Blutentnahme wurde im Klinikum durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Körperverletzung/ Bedrohung

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zunächst in der Gablonzer Straße durch einen ungebetenen Gast zu einer Körperverletzung durch einen Faustschlag in das Gesicht eines 21-jährigen Opfers. Der hierzu 35 -jährige Beschuldigte trifft einige Zeit später auf der Rheinstraße auf seinen 29-jährigen Bruder. Zwischen den Brüdern kommt es ebenfalls zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf wurde der 29-jährige Salzgitteraner durch die eingesetzten Beamten mit einem Küchenmesser bewaffnet angetroffen. Mit diesem bedrohte er zunächst einen Polizeibeamten, entledigte sich aber auf der Flucht des Messers. Beide unter Alkoholeinfluss stehenden Brüder wurden zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen und mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Dienstschichtleiter PHK Abraham

Telefon: 05341/ 825-0

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell