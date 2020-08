POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 30.08.2020

Polizei Salzgitter

Festnahme nach wiederholten Ladendiebstahl -Nachtrag zur Pressemeldung vom 29.08.2020-

Salzgitter-Lebenstedt, Albert-Schweitzer-Str. 1, 28.08.2020, 15:30 Uhr

Der 35-jähriger Wiederholungstäter des am Freitag begangenen Ladendiebstahles bei Media Markt des BraWo Carree wurde am Samstag einem Haftrichter des Amtsgericht Wolfenbüttel vorgeführt. Der Richter ordnete eine Verhaftung des Beschuldigten zur Durchführung einer beschleunigten Hauptverhandlung an. Den Täter erwartet nun eine mögliche Verurteilung bei einer Gerichtsverhandlung die innerhalb von 7 Tagen angesetzt wird.

Gefährliche Körperverletzung unter Kindern

Salzgitter-Lebenstedt, Spielplatz Storchenkamp, 28.08.2020, 17:30 Uhr

Am Nachmittag des Freitages meldet eine Zeugin das auf dem Spielplatz des Storchenkampes drei Kinder auf ein weiteres am Boden liegendes Kind einschlagen und treten sollen. Es soll von den Tätern auch ein Stock verwendet worden sein. Das 11-jährige Opfer erleidet diverse Prellungen und Schürfwunden und wurde vorsorglich zur Untersuchung mit einem Rettungswagen ins Klinikum verbracht. Die drei Täter im Alter von 10, 10 und 13 Jahren wurden in die Obhut ihrer Eltern übergeben.

Verkehrsunfall aufgrund von Trunkenheit

Salzgitter-Lebenstedt, Neißestraße, 28.08.2020, 21:25 Uhr

Am Abend des Freitages erscheint ein 35-jähriger aus Salzgitter, aus einer Bierdose trinkend, auf der Wache der Polizeiinspektion Salzgitter. Hier berichtet er davon in der Neißestraße einen Verkehrsunfall verursacht zu haben, in dem er mit seinem Pkw gegen parkende Pkw gefahren sei. Ein von der Person freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt eine Atemalkoholkonzentration von 2,19 Promille. An der Unfallstelle können neben dem nicht mehr fahrbereiten Pkw des Beschuldigten drei weitere beschädigte Pkw festgestellt werden. Der an den Pkw entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 20000 Euro geschätzt. Dem Beschuldigten wurden zwei Blutproben entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung verbrachte er die weitere Nacht zu seinem Schutz im Gewahrsam der Polizei.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Salzgitter-Lebenstedt, Ludwig-Erhard-Straße, 29.08.2020, 21:35 Uhr

Am Abend des Samstages soll auf der Ludwig-Erhard-Straße ein Fahrzeugführer eines Pkw mit einem defekten Scheinwerfer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Erste Anhaltesignale der Polizei werden vom Fahrzeugführer missachtet, es kann bei ihm eine unsichere Fahrweise festgestellt werden. Bei der anschließenden Kontrolle des 26-jährigen Fahrzeugführers aus Salzgitter kann Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergibt eine Atemalkoholkonzentration von 1,42 Promille. Dem Beschuldigten wird eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Führerscheinentzug und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

