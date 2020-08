Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad 28.08.2020 - 29.08.2020, 09.00 Uhr

Salzgitter (ots)

Diebstahl

Am Freitagvormittag konnten in einer Drogerie in der Straße "Am Pfingstanger" von einer dortigen Mitarbeiterin zwei männliche Personen bei der Ausführung eines Ladendiebstahls beobachtet werden. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnten die Tatverdächtigen noch im Geschäft angetroffen werden. Bei der Durchsuchung konnten eine Vielzahl verstauter Kosmetikartikel in der Kleidung aufgefunden werden. Da die beiden polnischen Staatsbürger über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen, wurden sie vorläufig festgenommen und am Folgetag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

In der Zeit zwischen Donnerstag 20:00 Uhr und Freitag 08:00 Uhr wurde in der Straße "Hinter dem Salze" auf dem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus ein geparkter Hyundai durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Salzgitter- Bad zu wenden.

