Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Zusatz zum Gartenlaubenbrand in Linden - Tattag war am Sonntag (23. August)

Gießen (ots)

Zusatz zur Pressemeldung vom 25.August 2020, 13.00 Uhr - Meldung mit Tattag

Linden: Gartenlaube komplett niedergebrannt

Aus unbekannter Ursache geriet am Sonntag (23. August) ein Holzverschlag in einem Garten nahe der Gießener Pforte in Großen-Linden aus unbekannter Ursache in Brand. Gegen 03.00 Uhr wurde die Leitstelle über den Brand auf einem Grundstück in der Gartenkolonie westlich der A485 zwischen Linden und Lützelinden informiert. Der Schaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nach Zeugen. Wer hat etwas Verdächtiges in der Gartenkolonie beobachtet? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555.

