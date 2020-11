Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissarait Brake: schwerer Verkehrsunfall durch Handynutzung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

20-Jähriger verursacht Unfall durch Handynutzung - drei Personen verletzt:

Ein 20-Jähriger verursachte am Samstag, 14. November 2020, einen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 211, in Höhe Popkenhöge, Gemeinde Ovelgönne, nachdem er die Kontrolle über seinen Pkw-VW verlor, weil er zuvor während der Fahrt durch die Nutzung eines Mobiltelefons abgelenkt wurde. Der 20-jährige Mann aus Jade befuhr gegen 16:20 Uhr mit seiner 15-jährigen Beifahrerin und einer 23-jährigen Mitfahrerin mit seinem Pkw-VW die Popkenhöger Straße (B211) aus Brake kommend in Richtung Oldenburg. Auf Grund der Nutzung seines Mobiltelefons wurde der 20-Jährige auf gerader Strecke abgelenkt, sodass er die Kontrolle über den Pkw verlor und ins Schleudern geriet. Im weiteren Verlauf kam er rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte die Berme sowie einen Leitpfosten. Der Pkw überschlug sich und kam schließlich im wassergefüllten Graben zum Stehen. Alle Fahrzeuginsassen konnten durch das schnelle Einschreiten von Ersthelfern aus dem Fahrzeug gebracht werden. Der 20-Jährige und die 23-jährige Mitfahrerin aus Jade zogen sich leichte Verletzungen zu. Die 15-jährige Varelerin wurde schwer verletzt. Die Personen wurden durch Rettungskräfte vor Ort versorgt und im Anschluss in umliegende Krankenhäuser gebracht. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Pkw musste von einem Abschleppunternehmen aus dem Graben geborgen werden. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 8.200 Euro geschätzt. Das Einschreiten und Versorgen der Verletzten durch die Ersthelfer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte wurde durch die aufnehmenden Polizeibeamten als durchweg positiv bewertet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle i.V. PHK van Knippenberg

Telefon: 04221-1559 116

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell