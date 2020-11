Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Delmenhorst/Stadtgebiet: Diebstahl eine Katalysators; zwei Trunkenheitsfahrten

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Katalysatordiebstahl von PKW: In der Zeit von Freitag, 13.11.2020, 12:30 Uhr, bis Samstag, 14.11.2020, 13:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter von einem in der Königsberger Straße, Delmenhorst, abgestellten VW Golf den Katalysator auf unbekannte Art und Weise. Der Schaden beträgt ca. 200,- Euro. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter 04221-1559-0 in Verbindung zu setzen.

Trunkenheit im Verkehr: Am Samstag, 14.11.2020, 12:40 Uhr, befährt ein 60 Jahre alter Delmenhorster mit einem PKW den Blücherweg in Delmenhorst, obwohl er deutlich unter Alkoholeinfluss steht. Seine Atemalkoholkonzentration beträgt 2,07 Promille. Eine Blutprobe wird angeordnet der Führerschein wird beschlagnahmt.

Trunkenheit im Verkehr: Am Sonntag, 15.11.2020, 00:21 Uhr, kontrolliert eine Funkstreife auf dem Hasporter Damm, Delmenhorst, einen 32 Jahre alten Bremer PKW-Führer. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,40 Promille. Daher erfolgen eine Blutentnahme sowie die Beschlagnahme des Führerscheins.

